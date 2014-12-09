Обама: спецслужбы США не будут использовать пытки при допросах подозреваемых в терроризме

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты продолжат решительную борьбу с терроризмом по всему миру, но будут использовать для этого только такие средства и методы, которые не противоречат моральным ценностям, в том числе в области прав человека. Об этом заявил 9 декабря президент США Барак Обама в связи с публикацией доклада о применении американскими спецслужбами пыток против лиц, подозревавшихся в терроризме и содержавшихся в секретных тюрьмах ЦРУ за рубежом.

Документ подготовлен комитетом по разведке Сената Конгресса США, который пока - до начала следующего года - контролируется демократами. Республиканцы, которые займут большинство мест в обеих палатах Конгресса следующего созыва, выступали против публикации доклада, утверждая, что содержащиеся в нем сведения вызовут возмущение в мусульманских странах и приведут к новым нападениям на посольства США за рубежом. Многие эксперты считают, что на самом деле представители Республиканской партии не хотят бросать тень на администрацию Джорджа Буша-младшего, во времена которой ЦРУ использовало пытки при допросах подозреваемых в терроризме, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Обама признал, что некоторые методы, применявшиеся спецслужбами, "не только не соответствовали американским ценностям, но и противоречили целям борьбы с терроризмом и интересам национальной безопасности страны". "Вот почему, заняв пост президента, я безоговорочно запретил пытки", - заявил он, напомнив, что прежняя программа ЦРУ по аресту и допросу подозреваемых в терроризме была прекращена в начале 2009 года. По его словам, подобные действия "нанесли значительный ущерб образу США за рубежом и осложнили отношения с союзниками и партнерами". Обама заверил, что сделает все возможное для того, чтобы подобное не повторилось.