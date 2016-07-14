Обама: Соглашение с Ираном сделало мир более безопасным

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Заключение ядерной сделки с Ираном позволило добиться успеха в сворачивании его ядерной программы и сделало мир более безопасным.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Барак Обама по случаю первой годовщины заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

По его словам, в течение года Иран осуществлял связанные с соглашением обязательства. Иран вывез из страны 98 процентов обогащенного урана, демонтировал две трети своих центрифуг. "У нас сохраняются серьезные разногласия с Ираном. Однако США, наши партнеры и весь мир стали более безопасными в результате заключения СВПД", - считает Обама.