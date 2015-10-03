Обама считает, что популярность Путина не является мерой успеха

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама не считает, что популярность российского лидера Путина по данным опросов общественного мнения является мерой успеха, хотя такого мнения придерживаются многие в Вашингтоне. Он также не считает стратегически верным ходом российские действия в Сирии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Обаму спросили, как он относится к мнению, что Путин его "переиграл" в мировой политике. В ответ президент США признал, что многие в Вашингтоне разделяют это мнение. "Да, я это все слышал", — заявил Обама.

"Действия господина Путина успешны только в том, чтобы повысить его рейтинги в России — может быть, у нас внутри вашингтонской кольцевой дороги так впечатлены этим, потому что считают это мерой успеха", — сказал президент США.

"Россия не стала сильнее в результате того, что они делают, но они привлекают внимание", — сказал Обама. В частности, по его словам, действия России в Сирии "не являются умным, стратегическим ходом со стороны России".

При этом, по его словам, США не хотят противостояния с Россией и хотят, чтобы Россия была "успешной".