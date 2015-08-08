Обама с семьей отправился в отпуск на остров в Атлантическом океане

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама проведет ежегодный отпуск с семьей на острове Мартас-Винъярд в Атлантическом океане у побережья штата Массачусетс.

Как передает Report со ссылкой на ABCNews, президент вместе с супругой Мишель и дочерьми Малией и Сашей будет находиться на Мартас-Винъярд с 8 по 23 августа.

Как отмечается, предстоящий отпуск станет шестым по счету визитом Обамы на остров. Вместе с президентом вылетели также его помощник по национальной безопасности Сюзан Райс и старший советник Белого дома Валери Джарретт.

Как сообщили в Белом доме, никаких публичных мероприятий с участием президента в этот период проводиться не будет. Дальнейшие детали относительно планов на отдых семьи главы государства не раскрываются.