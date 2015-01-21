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    ​Обама: Россия находится в изоляции благодаря США

    Президент США заявил, что в результате агрессии пророссийских ополченцев Россия оказалась в изоляции

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в своей речи перед Конгрессом заявил о своей поддержке правительству Украины и отметил, что в результате агрессии пророссийских ополченцев Россия оказалась в изоляции.

    Как передает Report, по словам Обамы, Россия находится в изоляции – это является следствием лидерства США, которая ведет свою политику через настойчивое давление, а не нападение.

    Ранее президент США отметил, что экономика страны достигла наивысшего роста с 1999 года.

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