Обама проводит в Пентагоне совещание по борьбе с ИГ

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама проводит заседание Совета национальной безопасности, посвященное борьбе с террористической группировкой ИГИЛ, сообщил Белый дом.

Заседание выездное — оно проходит не в Белом доме, как обычно, а в Пентагоне, в нескольких километрах от рабочей резиденции президента США. Участвуют вице-президент Джо Байден, глава военного ведомства Эштон Картер и ведущие советники Обамы по обороне и национальной безопасности.

Как ожидается, Обама выступит по итогам совещания с телеобращением из пресс-зала Пентагона, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".