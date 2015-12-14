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    Обама проводит в Пентагоне совещание по борьбе с ИГ

    В совещании принимают участие вице-президент США Джо Байден, глава Пентагона Эштон Картер

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама проводит заседание Совета национальной безопасности, посвященное борьбе с террористической группировкой ИГИЛ, сообщил Белый дом.

    Заседание выездное — оно проходит не в Белом доме, как обычно, а в Пентагоне, в нескольких километрах от рабочей резиденции президента США. Участвуют вице-президент Джо Байден, глава военного ведомства Эштон Картер и ведущие советники Обамы по обороне и национальной безопасности.

    Как ожидается, Обама выступит по итогам совещания с телеобращением из пресс-зала Пентагона, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости". 

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