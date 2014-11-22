Обама призвал жителей Фергюсона не устраивать беспорядки

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама призвал жителей города Фергюсон (штат Миссури), где в ближайшее время жюри присяжных должно вынести решение по резонансному делу об убийстве в августе безоружного 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна, соблюдать спокойствие и не устраивать беспорядки.

"В этой стране люди имеют право выражать свое мнение и принимать участие в мирных акциях протеста против действий, которые они считают несправедливыми. Однако использование того или иного события в качестве предлога для разжигания беспорядков противоречит закону", - заявил Обама в интервью телекомпании ABC, выдержки из которого были обнародованы в пятницу.

Присяжные должны установить, достаточно ли оснований для предъявления обвинений застрелившему Брауна белому полицейскому Даррену Уилсону и привлечения его к суду. Когда именно жюри придет к согласию и огласит свой вердикт, неизвестно. Однако ожидается, что это произойдет в ближайшие дни или даже часы.

Власти опасаются, что если присяжные не предъявят обвинения Уилсону, в Фергюсоне начнутся беспорядки. Губернатор Миссури Джей Никсон объявил о введении режима чрезвычайной ситуации, что позволит местным властям в случае необходимости задействовать части Национальной гвардии США. Из-за угрозы массовых волнений ФБР направило в Фергюсон почти 100 своих оперативных работников. Многие школы в городе и его окрестностях отменили занятия на следующей неделе.

Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС напоминает, что Майкл Браун был убит 9 августа после того, как отказался подчиниться требованиям стражей порядка и вступил в рукопашную схватку с одним из них. По словам некоторых очевидцев, в тот момент, когда Уилсон открыл огонь по Брауну, тот уже стоял с поднятыми руками. Полицейский был отстранен от исполнения служебных обязанностей с сохранением содержания до вынесения присяжными решения о том, должен ли он предстать перед судом.

Многие в США посчитали произошедшее убийством на расовой почве. После смерти Брауна в Фергюсоне и других городах Миссури регулярно проходили многотысячные манифестации, временами перераставшие в беспорядки. Имели место случаи вандализма, мародерства, применения демонстрантами огнестрельного оружия и "коктейлей Молотова". Одно из основных требований протестующих - арестовать и отдать под суд Уилсона.