Обама призвал ужесточить правила получения оружия

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама выступил за ужесточение правил получения оружия, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Он призвал принять ряд мер для того, чтобы определенным лицам было сложнее получить доступ к оружию.

Ранее представитель министерства юстиции США сообщил, что оружие, использованное во время стрельбы в центре для людей с ограниченными возможностями в Сан-Бернардино в Калифорнии, было куплено легально.

В американском городе Сан-Бернардино в Калифорнии 2 декабря произошла стрельба на территории центра для людей с ограниченными возможностями. По данным полиции, в атаке могли участвовать несколько стрелков. В соответствии с официальными данными, в результате обстрела 14 человек погибли и 17 ранены.