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    Обама призвал ужесточить правила получения оружия

    Президент призвал принять ряд мер для того, чтобы определенным лицам было сложнее получить доступ к оружию

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама выступил за ужесточение правил получения оружия, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Он призвал принять ряд мер для того, чтобы определенным лицам было сложнее получить доступ к оружию.

    Ранее представитель министерства юстиции США сообщил, что оружие, использованное во время стрельбы в центре для людей с ограниченными возможностями в Сан-Бернардино в Калифорнии, было куплено легально.

    В американском городе Сан-Бернардино в Калифорнии 2 декабря произошла стрельба на территории центра для людей с ограниченными возможностями. По данным полиции, в атаке могли участвовать несколько стрелков. В соответствии с официальными данными, в результате обстрела 14 человек погибли и 17 ранены.

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