Обама: Принятие бюджета США необходимо для борьбы с террористами и Эболой

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама считает, что принятие федерального бюджета США является необходимым для борьбы с террористами и Эболой.

"Очень важно, что этот документ предоставляет нам средства, необходимые для борьбы с "Исламским государством" (ИГ)", - сказал Обама, выступая в Белом доме.

Report со ссылкой на Росбалт отмечает, что наряду с тем американский президент подчеркнул, что "этот законопроект предоставляет средства для обеспечения прогресса в борьбе с лихорадкой Эбола".

Между тем Обама также заявил, что не согласен с рядом положений законопроекта. "Это компромиссный документ. Так бывает, когда вы имеете разделенные (по партийному признаку) властные структуры, за которые проголосовал американский народ", — сказал глава государства. По его словам, ему "действительно не нравятся несколько положений данного законопроекта".

В свою очередь лидер демократического большинства в сенате США Гарри Рид призвал коллег принять бюджет на ближайшие 9,5 месяца уже в пятницу. "Это компромисс. В этом вся суть законопроекта", — сказал Рид, по словам которого, возражающие против отдельных положений бюджета сенаторы должны отставить разногласия в сторону.

Согласно законодательству США, без федерального бюджета невозможно финансирование федеральных органов власти. Срок очередного бюджетного компромисса истек в ночь на пятницу, пока бюджет объемом в 1,1 триллиона и сроком до конца октября принимали в палате представителей.