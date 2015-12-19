​Обама: при разрешении конфликта в Сирии нужно учесть интересы Ирана и России

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Сирии необходимо "построить мост" к политическому переходу, который, в том числе, позволит учесть интересы нынешних союзников президента САР Башара Асада.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам года президент США Барак Обама.

По его словам, сейчас есть возможность "построить мост, организовав политическую передачу власти, которая позволит учесть интересы тех, кто является союзником Асада, интересы россиян, иранцев".

Кроме того, американский лидер указал на необходимость защиты интересов алавитов - религиозного меньшинства, к которому принадлежит нынешний глава Сирии.

Обама при этом вновь заявил, что Асад "потерял легитимность" в глазах большинства жителей страны.

"Асад должен уйти для того, чтобы в стране прекратилось кровопролитие", - утверждал он. Кроме того, убежден американский лидер, "нельзя принести мир в Сирию, нельзя закончить гражданскую войну, пока у вас не будет правительства, легитимность которого признана большинством (населения) этой страны".

Политический процесс перехода власти, добавил президент США, должен включать в себя сохранение Сирии как единого государства, а также прекращение огня, "которое не будет идеальным, но позволит сконцентрироваться на главном - на уничтожении ДАИШ и ее союзников регионе".