Обама: предвыборная риторика Нетаньяху затруднит палестино-израильское урегулирование

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Предвыборное заявление Биньямина Нетаньяху о намерении в случае переизбрания на пост премьер-министра Израиля не допустить создания независимого палестинского государства затруднит процесс урегулирования палестино-израильского конфликта. Такое мнение высказал президент США Барак Обама в обнародованном в субботу интервью интернет-изданию Huffington Post.

Возглавляемая Нетаньяху партия "Ликуд" одержала победу на состоявшихся в Израиле 17 марта внеочередных парламентских выборах. Перед голосованием премьер в беседе с журналистами обещал в случае переизбрания не допустить создания Государства Палестина. Уже через несколько дней израильский премьер отказался от своих слов, однако Белый дом заявил, что пересматривает свою политику в отношении Израиля, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы восприняли всерьез его слова о том, что этого (создания палестинского государства) не произойдет, если он вновь станет премьером. Поэтому нам необходимо подумать, какие есть еще варианты для недопущения хаоса в регионе", - сообщил Обама.

Он рассказал изданию о состоявшемся 19 марта телефонном разговоре с Нетаньяху. По словам Обамы, он сказал израильскому премьеру, что США по-прежнему считают создание независимого палестинского государства и его мирное сосуществование с еврейским наилучшим способом урегулирования палестино-израильского конфликта. "Я также дал ему понять, что в свете его предвыборных заявлений будет сложно убедить людей, что переговорный процесс все еще возможен", - отметил Обама.