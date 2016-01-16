​Обама поздравил президента Мексики с поимкой наркобарона "Эль Чапо"

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Барак Обама посредством телефона поздравил своего мексиканского коллегу Энрике Пенья Ньето с повторным арестом наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, между президентами двух государств состоялся телефонный разговор, в ходе которого также обсуждались вопросы безопасности и экономические вопросы.

В том числе главы государств подчеркнули важность мер по созданию Транстихоокеанского партнерства, сообщила пресс-служба Белого дома.

Мексика расследует обстоятельства встречи Эль Чапо с Шоном Пенном, которому преступник дал интервью.