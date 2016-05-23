Обама после ухода на пенсию собирается отправиться на отдых во Вьетнам

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама после ухода на пенсию намерен вместе с семьей отправиться в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ) на отдых.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции во вьетнамской столице, отвечая на вопросы журналистов.

"Жаль, что моя поездка во Вьетнам не состоялась раньше. Возможно, мне стоит выразиться как американцу и сказать, что все самое хорошее мы оставляем на потом, - подчеркнул Обама. - К сожалению, из-за многочисленных встреч мне не удалось ознакомиться с этой страной поближе. Когда я уйду на пенсию, проведу здесь вместе с женой и детьми побольше времени, объезжу много мест, попробую все вьетнамские национальные блюда".