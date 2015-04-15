Обама попросил Конгресс исключить Кубу из списка спонсоров терроризма

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама направил в Конгресс письмо об исключении Кубы из числа стран, поддерживающих терроризм.

Текст документа во вторник распространил Белый дом, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В соответствии с конституцией и законами США я определил в отношении Кубы, что кубинское правительство не предоставляет какую-либо поддержку международному терроризму в течение последних шести месяцев, а также что оно предоставило заверения в том, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем", -говорится в послании Обамы.