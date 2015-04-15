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    Обама попросил Конгресс исключить Кубу из списка спонсоров терроризма

    Президент США Барак Обама направил в конгресс письмо об исключении Кубы из числа стран, поддерживающих терроризм

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама направил в Конгресс письмо об исключении Кубы из числа стран, поддерживающих терроризм.

    Текст документа во вторник распространил Белый дом, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "В соответствии с конституцией и законами США я определил в отношении Кубы, что кубинское правительство не предоставляет какую-либо поддержку международному терроризму в течение последних шести месяцев, а также что оно предоставило заверения в том, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем", -говорится в послании Обамы.

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