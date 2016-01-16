Обама помиловал трех осужденных в США граждан Ирана

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама помиловал трех граждан Ирана, осужденных в США, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката одного из них.

Адвокат заявил, что это решение вызвало большую радость, так как данные лица были осуждены за вопросы, касающиеся торговли, и это не имеет отношения к настоящей преступности, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что Иран освободил Амира Некмати, Саида Абедини и Носратола Хорсави. У всех заключенных двойное американско-иранское гражданство. Прокурор Абас Джаафари добавил, что будет произведен обмен на семерых иранцев, отбывающих срок в США.

Планируется, что 16 января будет опубликован доклад МАГАТЭ по выполнению Ираном условий ядерного соглашения. По мнению министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, санкции с Ирана будут сняты 16 января.