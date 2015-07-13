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    ​Обама помиловал 46 осужденных наркоторговцев

    Америка - страна вторых шансов

    Баку. 13 Июля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в понедельник помиловал 46 осужденных за преступления, связанные с хранением и распространением наркотиков.

    Как передает Report, об этом сообщили в Белом доме.

    "Америка - страна вторых шансов. И я верю, что эти ребята заслуживают второго шанса", - сказал президент в размещенном на сайте Белого дома видеоролике.

    Таким образом, общее число осужденных, приговор которым был смягчен по указу Обамы, с апреля 2014 года достигло 89 человек.

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