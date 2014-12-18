Обама подписал законопроект, разрешающий новые санкции против России

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама подписал закон, позволяющий вводить санкции в отношении российских госкорпораций и поставлять вооружения на Украину. Об этом сообщила в среду глава пресс-службы госдепартамента Джен Псаки.

"Он подписал его вчера", - сказала дипломат, напомнив, что текст предусматривает "возможность и гибкость". "Это не значит, что наша политика изменилась или не изменилась", - уточнила она.

Report со ссылкой на ТАСС напоминает, что пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест ранее заявил, что "президент намерен подписать закон, одобренный Конгрессом, хотя (у США) есть некоторая обеспокоенность насчет этого документа".

По его словам, в законе содержится "неприятное послание" для союзников США. Пресс-секретарь обратил внимание, что документ позволяет президенту США в дальнейшем определять стратегию действий по отношению к России и Украине без обязательного согласования со своими союзниками в Европе.

"Как вы знаете, Соединенные Штаты тесно работали с нашими партнерами, чтобы ввести режим санкций в отношении России. Это нанесло удар по их экономике, а также изолировало от мирового сообщества", - продолжал представитель Белого дома. "Успех, которого мы достигли благодаря стратегии санкций, требовал гибкости", - заметил Эрнест. По его словам, объем экспорта американских товаров и услуг в Россию составляет незначительную долю от ВВП штатов. "Но некоторые наши партнеры в Европе оказывают гораздо более серьезное воздействие на российскую экономику. И, работая в плотном контакте с европейскими союзниками, мы смогли довести до максимума воздействие нашей стратегии санкций на Россию", - пояснил он. В то же время он признал, что США "старались оптимизировать санкции, минимизируя последствия для американского бизнеса", а также "пытались минимизировать влияние (санкций) на глобальную экономику".