​Обама подписал в Дели соглашение по ядерной энергетике

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и премьер-министр Индии Нарендра Моди объявили о достижении соглашения о сотрудничестве в области развития мирной атомной энергетики в Индии.

Как передает Report, принципиальное соглашение между двумя странами, открывшее для Индии возможности развивать мирные ядерные исследования и разработки, было подписано в 2008 году.

С тех пор США настаивали на ряде условий для практического выполнения соглашения, в частности, на мониторинге использования Индией расщепляющихся материалов.

В субботу президент Обама выступил в Дели на совместной пресс-конференции с премьером Моди и заявил, что Вашингтон удовлетворен достижением новых договоренностей. Отныне открываются возможности для развития на коммерческой основе американо-индийского сотрудничества в мирном использовании ядерной энергии, сказал глава Белого дома.

Обама находится в Индии с трёхдневным визитом.