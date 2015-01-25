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    ​Обама подписал в Дели соглашение по ядерной энергетике

    Вашингтон удовлетворен достижением новых договоренностей

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и премьер-министр Индии Нарендра Моди объявили о достижении соглашения о сотрудничестве в области развития мирной атомной энергетики в Индии.

    Как передает Report, принципиальное соглашение между двумя странами, открывшее для Индии возможности развивать мирные ядерные исследования и разработки, было подписано в 2008 году.

    С тех пор США настаивали на ряде условий для практического выполнения соглашения, в частности, на мониторинге использования Индией расщепляющихся материалов.

    В субботу президент Обама выступил в Дели на совместной пресс-конференции с премьером Моди и заявил, что Вашингтон удовлетворен достижением новых договоренностей. Отныне открываются возможности для развития на коммерческой основе американо-индийского сотрудничества в мирном использовании ядерной энергии, сказал глава Белого дома.

    Обама находится в Индии с трёхдневным визитом.

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