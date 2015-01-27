Обама почтил память жертв нацизма

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама распространил во вторник заявление в связи с 70-летней годовщиной освобождения концлагеря Освенцим. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Народ Америки чтит память шести миллионов евреев и других убитых нацистским режимом. Мы также чтим тех, кто выжил в Шоа (Холокосте), признавая и те шрамы и бремя, что им пришлось нести всю жизнь", - сказал Обама.

По словам американского президента, недавние террористические акты в Париже напоминают о необходимости борьбы с антисемитизмом во всех его проявлениях, "включая отрицание или принижение последствий Холокоста". Обама добавил, что США послали делегацию на церемонию в Польшу, где участвовали также представители разных стран и выжившие узники.





