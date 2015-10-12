​Обама: Операция России в Сирии не стала для нас неожиданностью

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Российская операция в Сирии не стала неожиданностью для Соединенных Штатов, благодаря хорошей разведке.

Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщил в интервью программе 60 Minutes на телеканале Си-би-эс президент США Барак Обама.

"Мы знали, что он (президент России Владимир Путин - ред.) собирался предоставить военную помощь, необходимую Асаду, из-за озабоченности перспективой неизбежного краха сирийского режима", - объяснил Обама.

Обама также подверг критике военную операцию России в Сирии.

"Если вы считаете, что опустить экономику на самое дно и посылать войска на помощь единственному союзнику - это лидерство, то у нас разные представления о лидерстве", - сказал американский лидер.

В интервью Обама также рассказал о неудачной программе США по подготовке и оснащению сирийских повстанцев, которая будет приостановлена в пятницу.

По словам президента, он с самого начала был настроен скептически по отношению к ней, однако посчитал, что попробовать стоит.

"Моей целью было попытаться проверить предположение, можем ли мы обучать и оснащать умеренную оппозицию, которая хочет бороться с ИГ? И мы выяснили, что пока Асад остается у власти, очень сложно заставить этих ребят сфокусироваться на ИГ", - сказал Обама.