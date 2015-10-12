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    ​Обама: Операция России в Сирии не стала для нас неожиданностью

    Мы знали, что Путин собирался предоставить военную помощь, необходимую Асаду, из-за озабоченности перспективой краха сирийского режима

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Российская операция в Сирии не стала неожиданностью для Соединенных Штатов, благодаря хорошей разведке.

    Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщил в интервью программе 60 Minutes на телеканале Си-би-эс президент США Барак Обама.

    "Мы знали, что он (президент  России Владимир Путин - ред.) собирался предоставить военную помощь, необходимую Асаду, из-за озабоченности перспективой неизбежного краха сирийского режима", - объяснил Обама.

    Обама также подверг критике военную операцию России в Сирии.

    "Если вы считаете, что опустить экономику на самое дно и посылать войска на помощь единственному союзнику - это лидерство, то у нас разные представления о лидерстве", - сказал американский лидер.

    В интервью Обама также рассказал о неудачной программе США по подготовке и оснащению сирийских повстанцев, которая будет приостановлена в пятницу.

    По словам президента, он с самого начала был настроен скептически по отношению к ней, однако посчитал, что попробовать стоит.

    "Моей целью было попытаться проверить предположение, можем ли мы обучать и оснащать умеренную оппозицию, которая хочет бороться с ИГ? И мы выяснили, что пока Асад остается у власти, очень сложно заставить этих ребят сфокусироваться на ИГ", - сказал Обама.

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