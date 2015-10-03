Обама: одним военным вмешательством нельзя решить сирийскую проблему

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ События в Сирии "создают колоссальные проблемы" для партнеров и союзников США в регионе и в Европе, одним "военным вмешательством проблему не решить".

Об этом, как передает Reportсо ссылкой на ТАСС, в ходе пресс-конференции заявил президент США Барак Обама.

Обама заявил, что был бы готов работать с Россией ради "политического перехода в Сирии".

Асад до сих пор у власти в Сирии из-за поддержки России и Ирана, считает Обама.

Президент США также отметил, что Вашингтон уверен, что в конце концов режим президента Сирии Асада падет.

События в Сирии "создают колоссальные проблемы" для партнеров и союзников США в регионе и в Европе, заявил Обама.