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    Обама: одним военным вмешательством нельзя решить сирийскую проблему

    Президент США заявил, что был бы готов работать с Россией

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ События в Сирии "создают колоссальные проблемы" для партнеров и союзников США в регионе и в Европе, одним "военным вмешательством проблему не решить".

    Об этом, как передает Reportсо ссылкой на ТАСС, в ходе пресс-конференции заявил президент США Барак Обама.

    Обама заявил, что был бы готов работать с Россией ради "политического перехода в Сирии".

    Асад до сих пор у власти в Сирии из-за поддержки России и Ирана, считает Обама.

    Президент США также отметил, что Вашингтон уверен, что в конце концов режим президента Сирии Асада падет.

    События в Сирии "создают колоссальные проблемы" для партнеров и союзников США в регионе и в Европе, заявил Обама.

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