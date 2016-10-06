Обама объявил режим ЧП во Флориде из-за приближения урагана "Мэтью"

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида, на который надвигается тропический ураган "Мэтью".

Как передает Report, об этом сообщил Белый дом.

В указе Обамы перечислены почти три десятка округов Флориды, где могут быть серьезные последствия от урагана. Ранее власти Флориды призвали покинуть свои дома жителей обширной территории на побережье, где проживают не менее 1,5 миллиона человек.

В ряде районов штата Джорджия объявлена обязательная эвакуация.