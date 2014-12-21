​Обама не согласен, что Путин "обыграл" его

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В России сейчас наблюдаются серьезные экономические проблемы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент США Барак Обама.

"Три-четыре месяца назад о (президенте России Владимире) Путине говорили, что он - гений, обыгрывает Обаму и тому подобное. А теперь при нем (в России) происходит падение курса национальной валюты, финансовый кризис и сильнейший спад экономики", - заявил глава Белого дома в интервью американской телекомпании CNN.

По словам Обамы, он не считает, что Путин его "обыграл". "Непохоже на то, что кто-то обыграл меня или США", - отметил американский президент.

"В некоторых внешнеполитических кругах бытует мнение о том, что если кто-то сначала стреляет, а потом думает, то это говорит о его силе. Я с этим утверждением не согласен", - сказал президент. По его словам, США всегда занимали жесткую позицию по отношению к странам, нарушающим международное право или действующим против американских интересов.

Президент РФ считает политику США непрофессиональной.

Ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что не считает США угрозой для РФ, но призывал Вашингтон отказаться от имперских амбиций. "Я не говорил, что США представляют для нас угрозу. Вот президент Обама, как вы сказали, считает Россию угрозой, а я не думаю, что США для нас представляют угрозу", - заявил глава Российского государства, отвечая на вопрос участницы клуба "Валдай" из США.

Путин полагает, что "политика правящих кругов является ошибочной". "Можно, конечно, многие вещи замалчивать. Но действия в одностороннем порядке и последующий поиск союзников, создание коалиции после того, как все сделано, - это ведь не способ договориться, это односторонние действия. И они предпринимаются постоянно в текущей политике США и приводят к кризисам", - пояснил российский лидер.

В качестве примера он привел угрозу ИГИЛ. "А кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Асадом? Кто создавал благоприятный политический, информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия?" - начал задавать риторические вопросы Путин. Он подчеркнул, что в ИГИЛ "воюют в основном наемники".

"Они воюют там, где платят больше. Вот они вооружились, им платят определенную сумму, мне даже называли эти суммы, они там воюют с оружием, потом выяснилось, что в другом месте начали чуть-чуть больше платить - они туда перетекут", - отметил президент.