Обама намерен поднять налоги для богатых амеркианцев

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама намерен в ближайшее время увеличить налоги для богатых американцев. Об этом пишет Report со ссылкой на издание "Газета.Ru".

Соответствующее предложение будет представлено в ежегодном послании Конгрессу.

Отмечается, что налоги для граждан с годовым доходом свыше 500 тыс. долларов планируется повысить с 23,8% до 28%. Также Обама собирается ввести налоговые сборы за ценные бумаги, доставшиеся в наследство.

Ранее стало известно, что Барак Обама и его жена Мишель в 2013 году заработали 503 183 долларов. Их скорректированный валовой доход с учетом налоговых льгот составил 481 098 долларов. Более 20% этих денег пошли на выплаты федеральных налогов.