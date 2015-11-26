Обама накормил бездомных в канун Дня благодарения

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама вместе с женой и дочерьми в канун Дня благодарения, который отмечается в США 26 ноября, поучаствовали в традиционной акции раздачи еды бездомным в Центре для бездомных в Вашингтоне, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

«Сегодняшний день — это это напоминание, чтобы быть благодарными за то, что у нас есть, и поделиться своим благословением, помогая другим», — написала первая леди Мишель Обама в твиттере.

Ранее сообщалось, что президент США призвал американцев в День благодарения проявить великодушие к беженцам из Сирии.