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    Обама накормил бездомных в канун Дня благодарения

    Президент США ранее призвал американцев проявить великодушие к беженцам из Сирии

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама вместе с женой и дочерьми в канун Дня благодарения, который отмечается в США 26 ноября, поучаствовали в традиционной акции раздачи еды бездомным в Центре для бездомных в Вашингтоне, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    «Сегодняшний день — это это напоминание, чтобы быть благодарными за то, что у нас есть, и поделиться своим благословением, помогая другим», — написала первая леди Мишель Обама в твиттере.

    Ранее сообщалось, что президент США призвал американцев в День благодарения проявить великодушие к беженцам из Сирии.

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