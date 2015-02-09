Обама и Меркель начали переговоры по ситуации в Европе

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Барак Обама начали встречу, на которой обсудят ряд международных проблем. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, ключевыми пунктами беседы двух лидеров в Вашингтоне обозначены инициатива Меркель и президента Франции Франсуа Олланда по урегулированию конфликта на Украине, вопросы предоставления оружия Киеву и политика в отношении России.

Перед поездкой в Вашингтон Меркель заявила, что намерена настаивать на поиске дипломатического выхода из кризиса на Украине. "Даже если многие усилия заканчиваются безуспешно, в настоящий момент, на мой взгляд, настоятельно требуется делать ставку на дипломатическое урегулирование", - сказала она.