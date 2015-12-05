Обама и Кэмерон приветствуют любую страну в коалиции против ИГИЛ

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявили, что готовы приветствовать участие всех стран в возглавляемой США коалиции против группировки ИГИЛ (арабское название ДАИШ, запрещена в РФ), сообщил Белый дом, информирует Report со ссылкой РИА "Новости".

"Лидеры обсудили дальнейшие шаги, которые можно предпринять, чтобы ослабить и уничтожить ИГИЛ, и повторили, что приглашают все страны присоединиться к существующей коалиции, если их политические и военные задачи в Сирии совпадают с задачами коалиции", — говорится в сообщении Белого дома.

Обама приветствовал принятое ранее парламентом Великобритании решение начать авиаудары по позициям ИГИЛ в Сирии. "Он поблагодарил за то, что британские ВВС присоединились к нашим силам и силам других партнеров по коалиции, которые наносят удары в Сирии, как и в Ираке", — уточнили в Белом доме. Кэмерон, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате стрельбы калифорнийском городе Сан-Бернардино. Ранее ФБР заявило, что рассматривает это нападение как теракт.