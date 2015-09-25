Обама и Кэмерон подтвердили намерение уничтожить ИГИЛ

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вновь заявили о совместном намерении уничтожить террористическую группировку "Исламское государство".

Как сообщила пресс-служба Белого дома, этой темы они коснулись в ходе телефонного разговора, в котором руководители также обсудили проблему беженцев и ситуацию в Сирии.

По словам ее представителей, лидеры затронули целый спектр вопросов в сферах международной политики и национальной безопасности, "включая глобальный кризис, вызванный наплывом беженцев и ситуацию в Сирии". "Президент Обама и премьер-министр Кэмерон вновь заявили о совместном намерении ослабить и полностью уничтожить ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название ИГ - прим. ТАСС)", а также путем переговоров добиться передачи власти в Сирии для прекращения там конфликта", - сказали в Белом доме.

Кроме того, Обама и Кэмерон обсудили необходимость привлечь внимание международной общественности к проблеме изменения климата, а также организовать поддержку "амбициозного соглашения" в ходе предстоящей в Париже конференции по данному вопросу, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.