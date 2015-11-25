​Обама и Эрдоган: Ситуация с крушением Су-24 не должна повториться

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию, возникшую после того, как российский военный самолет Су-24 был сбит ракетой типа «воздух-воздух» с турецкого F-16 над сирийской территорией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в рамках данного разговора президенты согласились, что подобные события не должны повторяться, для чего необходимо предпринять необходимые меры по предотвращению подобных происшествий.

Они также подтвердили решимость продолжать вести боевые действия против группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» для обеспечения политического перехода в Сирии.