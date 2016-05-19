​Обама и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с ИГИЛ

Баку. 19 Май. REPORT.AZ/ Президенты США и Турции Барак Обама и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и борьбу с группировкой ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду Белый дом.

"Два лидера обсудили ситуацию в Сирии и согласились с необходимостью срочных усилий по уничтожению ИГИЛ и противостоянию ее усилиям осуществлять теракты в Турции, Европе и за их пределами", — говорится в сообщении.

Белый дом подчеркивает, что Обама "отметил важность международного сотрудничества в поддержании режима перемирия и достижении прогресса в переговорах по политической передаче власти в Сирии".

"Оба лидера обсудили возможности углубления сотрудничества в борьбе со всеми террористическими группировками, включая Рабочую партию Курдистана. В этом контексте Обама выразил приверженность США безопасности Турции как союзника по НАТО", — отметили в Белом доме.