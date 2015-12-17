Оба ливийских правительства подписали соглашение об объединении

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Делегаты обоих конкурирующих властных центров Ливии подписали соглашение о формировании единого правительства национального единства. Как сообщает Reuters, подписание соглашения прошло в марокканском городе Схират при посредничестве ООН.

«Мы держим двери открытыми для тех, кого здесь сегодня нет», — рассказал посланник ООН Мартин Коблер во время официальной церемонии. Он добавил, что подписание соглашения — лишь первый шаг. Документ призывает к созданию управляющего совета.

После свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году и гражданской войны, разгоревшейся после этого, в стране действуют два правительства — демократически избранное и признанное мировым сообществом работает в Тобруке, а исламистское — в Триполи, отмечает Report со ссылкой на Lenta.Ru.