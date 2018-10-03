Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Нобелевская премия по химии за 2018 год присуждена ученым Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру . Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, премия присуждена ученым за работы по направленной эволюции химических молекул, что позволяет, в частности, создавать новые лекарства.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).

Отметим, что сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).