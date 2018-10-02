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    Объявлен новый состав правительства Японии

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объявил новый состав правительства.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

    Ранее сообщалось, что вновь избранный японский премьер-министр Синдзо Абэ принял отставку правительства.

    Как предполагалось ранее, в кабинете министров 12 мест из 18 заняли новые чиновники. При этом Абэ сохранил ключевых министров, включая самого Сугу.

    Также свои должности сохранили вице-премьер и министр финансов Таро Асо, министр иностранных дел Таро Коно и Хиросигэ Сэко, который совмещает посты министра экономики, промышленности и торговли.

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