Объявивший об отставке премьер Ливана вернется в Бейрут в начале недели

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Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Объявивший об отставке премьер-министр Ливана Саад Харири прибудет в страну в начале следующей недели и примет участие 22 ноября в празднествах по случаю Дня независимости республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил он сам в телефонном разговоре с президентом Ливана Мишелем Ауном.

С.Харири находится сейчас в Париже, куда он прибыл из Эр-Рияда по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.