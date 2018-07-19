Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Организация американских государств (ОАГ) осудила насилие в Никарагуа, призвала стороны конфликта к участию в национальном диалоге и потребовала от правительства страны согласовать календарь проведения выборов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в тексте принятой ОАГ резолюции отмечается, что осуждаются нападения на представителей церкви, участвующих в диалоге, атаки на Национальный автономный университет Никарагуа и мирных манифестантов.

За резолюцию проголосовало 21 американское государство, против – три страны (Никарагуа, Венесуэла и Сен-Винсент и Гренадины), семеро воздержались, а представители еще трех отсутствовали на заседании.