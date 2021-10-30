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ОАЭ заявили, что отзывают посла из Ливана

ОАЭ заявили, что отзывают посла из Ливана Власти ОАЭ объявили, что отзывают на родину посла из Ливана.
Другие страны
30 октября 2021 г. 19:46
ОАЭ заявили, что отзывают посла из Ливана

Власти ОАЭ объявили, что отзывают на родину посла из Ливана.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Arabiya, также власти рекомендовали подданным ОАЭ более не совершать поездки в Ливан.

Региональные СМИ отмечают, что таким образом ОАЭ стала четвертой страной региона, отозвавшей посла из Ливана. Так, накануне стало известно об аналогичном шаге Саудовской Аравии.

Агентство Associated Press сообщало, что решение Эр-Рияда последовало после того, как в соцсетях появилась видеозапись заявления министра информации Ливана Джорджа Кордахи, который назвал войну в Йемене "агрессией со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ". Однако данные заявления он сделал до того, как в сентябре был выбран на этот пост.

Вслед за Эр-Риядом послов отозвали Бахрейн и Кувейт.

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