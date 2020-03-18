ОАЭ закрывают границу из-за коронавируса

Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) закрывают границу для всех иностранных граждан с 19 марта из-за коронавируса, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что данное решение реализуется в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Срок снятия ограничения не обозначен.

Отметим, что в ОАЭ коронавирусом заразились 113 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.