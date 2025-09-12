Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    ОАЭ вызвали посла Израиля в связи с нападением на Катар

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 12:31
    Объединенные Арабские Эмираты вызвали посла Израиля в связи с атакой ЦАХАЛ на столицу Катара.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

    МИД ОАЭ и Израиля пока не прокомментировали ситуацию.

    Отметим, что 9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства движения ХАМАС, находившимся в Дохе. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хайи, а также сотрудника катарских сил безопасности. 

    Доха Израиль посол ОАЭ

