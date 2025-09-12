BƏƏ Qətərə hücumla əlaqədar İsrail səfirini çağırıb
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) İsrail səfirini çağırıb.
Bu barədə "Report" İsrail KİV-ə istinadən xəbər verir.
Səfirin çağırılmasına səbəb İsrail Müdafiə Ordusunun Qətərin paytaxtına hücumudur.
İsrail və BƏƏ Xarici İşlər Nazirlikləri hələlik vəziyyətlə bağlı şərh verməyiblər.
Qeyd edək ki, sentyabrın 9-da İsrail HƏMAS-ın Dohada olan rəhbərliyinin üzvlərinə zərbələr endirib. Əmirliyin Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, hücum nəticəsində təhlükəsizlik qüvvələrinin bir əməkdaşı həlak olub, daha bir neçə nəfər yaralanıb. HƏMAS hücum nəticəsində altı nəfərin, həmçinin Qətər təhlükəsizlik qüvvələrinin bir əməkdaşının həlak olduğunu təsdiqləyib.
