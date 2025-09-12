İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    BƏƏ Qətərə hücumla əlaqədar İsrail səfirini çağırıb

    Digər ölkələr
    • 12 sentyabr, 2025
    • 13:05
    BƏƏ Qətərə hücumla əlaqədar İsrail səfirini çağırıb

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) İsrail səfirini çağırıb.

    Bu barədə "Report" İsrail KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Səfirin çağırılmasına səbəb İsrail Müdafiə Ordusunun Qətərin paytaxtına hücumudur.

    İsrail və BƏƏ Xarici İşlər Nazirlikləri hələlik vəziyyətlə bağlı şərh verməyiblər.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 9-da İsrail HƏMAS-ın Dohada olan rəhbərliyinin üzvlərinə zərbələr endirib. Əmirliyin Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, hücum nəticəsində təhlükəsizlik qüvvələrinin bir əməkdaşı həlak olub, daha bir neçə nəfər yaralanıb. HƏMAS hücum nəticəsində altı nəfərin, həmçinin Qətər təhlükəsizlik qüvvələrinin bir əməkdaşının həlak olduğunu təsdiqləyib.

    BƏƏ İsrail Qətər HƏMAS
    ОАЭ вызвали посла Израиля в связи с нападением на Катар
    UAE summons Israeli ambassador over Israel's attack on Hamas leaders in Doha

    Son xəbərlər

    14:13

    Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    14:12

    Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Kiyevdədir

    Digər ölkələr
    14:10
    Foto

    Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:08
    Foto

    Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    14:08

    İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:06

    Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    14:02

    Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edib

    Region
    14:01

    Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölüb

    Fərdi
    13:56

    "Moody's" Orta Dəhlizin potensialının üzə çıxarılması üçün beş əsas vəzifəni açıqlayıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti