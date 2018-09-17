ОАЭ упростят визовый режим для иностранцев-пенсионеров

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Объединенные Арабские Эмираты вводят специальные пятилетние визы для иностранцев старше 55 лет.

Как передает Report, об этом сообщает эмиратское издание National.

Получить такую визу смогут иностранные граждане, у которых в ОАЭ есть недвижимость стоимостью не менее 2 млн дирхамов ($545 тыс.), сбережения не менее 1 млн дирхамов ($272 тыc.) или постоянный доход не менее 20 тыс. дирхамов в месяц ($5,45 тыc.).

Новые правила вступят в силу с 2019 года.