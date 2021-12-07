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ОАЭ с 2022 года перейдут на европейскую рабочую неделю

ОАЭ с 2022 года перейдут на европейскую рабочую неделю Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вводят с 1 января 2022 года новую трудовую рабочую неделю, которая будет составлять четыре с половиной дня с выходными по западному образцу - в субботу и воскресенье.
Другие страны
7 декабря 2021 г. 23:52
ОАЭ с 2022 года перейдут на европейскую рабочую неделю

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вводят с 1 января 2022 года новую трудовую рабочую неделю, которая будет составлять четыре с половиной дня с выходными по западному образцу - в субботу и воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство эмиратов, такое решение приняло правительство страны.

Согласно решению правительства, рабочая неделя в ОАЭ с нового года будет длиться с понедельника по пятницу, причем последний рабочий день сокращается до 12 часов дня, а выходные сдвигаются на субботу и воскресенье.

В большинстве арабских стран рабочая неделя продолжается с воскресенья по четверг, пятница и суббота на Ближнем Востоке традиционно считаются выходными днями, в некоторых странах основной выходной день - только пятница.

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