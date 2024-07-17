ОАЭ рассматривают возможность строительства второй АЭС

Власти Объединенных Арабских Эмиратов рассматривают возможность объявления до конца года конкурса на строительство второй атомной электростанции (АЭС) в стране.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов рассматривают возможность объявления до конца года конкурса на строительство второй атомной электростанции (АЭС) в стране.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на постоянного представителя ОАЭ при МАГАТЭ Хамада аль-Кааби.

"Правительство рассматривает этот вариант. Окончательное решение по тендерному процессу пока не принято, но я могу сказать, что правительство активно изучает этот вопрос", - отметил аль-Кааби.

Агентство информирует, что заявки на строительство второй АЭС в стране, в частности, могут подать Россия, Китай и США. Возведение объекта может обойтись правительству ОАЭ в "десятки миллиардов долларов".

По словам аль-Кааби, новая АЭС может состоять из двух или четырех реакторов. Он добавил, что последний реактор пока единственной АЭС в стране будет введен в коммерческую эксплуатацию до конца года, поэтому правительство ОАЭ уже сейчас начало изучать перспективы увеличения мощностей. Аль-Кааби также сообщил, что представители ОАЭ уже провели переговоры с ведущими компаниями мира по строительству АЭС, не уточнив детали.

Власти ОАЭ прогнозируют, что в ближайшие 10 лет потребление электроэнергии в стране значительно возрастет за счет роста населения и увеличения промышленных мощностей. Страна не намерена заниматься обогащением урана, поэтому закупает необходимое топливо на международном рынке.