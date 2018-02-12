ОАЭ представили модель зонда для полета на Марс в 2117 году

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Космический центр Мухаммеда бен Рашида в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) представил дизайн космического аппарата — зонда, который должен отправиться на Марс в рамках проекта по созданию на нем первого человеческого поселения в 2117 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, презентация аппарата прошла в воскресенье.

«Арабский мир имеет давнюю историю изучения космоса и астрономии. Это продолжает давать силу нашему будущему через реализацию наших многочисленных исследовательских усилий, которые создадут наследие для будущих поколений эмиратцев», — сказал генеральный директор центра.