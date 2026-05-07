ОАЭ осудили позицию Ирана по процессам в регионе

Объединенные Арабские Эмираты осудили заявление МИД Ирана о том, что страна якобы используется как база Соединенных Штатов для нанесения ударов по Ирану.

Как передает Report, об этом сообщает МИД ОАЭ.

Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили заявление МИД Ирана, подчеркнув категорическое неприятие любых утверждений или угроз, посягающих на суверенитет страны, ее национальную безопасность и независимость принимаемых решений.

В ведомстве подчеркнули, что международное и оборонное сотрудничество страны является исключительно вопросом ее суверенитета, и ни одна сторона не вправе использовать это как повод для угроз, вмешательства или подстрекательства.

"Страна сохраняет за собой все суверенные, юридические, дипломатические и военные права для реагирования на любые угрозы, обвинения или враждебные действия", - отметили в МИД.

В последние дни напряженность между Ираном и ОАЭ резко усилилась после серии взаимных обвинений на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива. Тегеран обвинил Абу-Даби в "сотрудничестве с враждебными Ирану сторонами", включая размещение американских военных баз и техники, а также заявил, что власти ОАЭ "открыто сотрудничают с американской стороной". В МИД Ирана предупредили, что подобная политика может иметь "опасные последствия" для стабильности в регионе.