ОАЭ готовы содействовать обмену военнопленными между РФ и Украиной

ОАЭ готовы приложить дополнительные усилия для содействия обмену военнопленными между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом заявил президент арабского государства шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на состоявшихся в Москве переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

"Глава государства вновь выразил благодарность и признательность президенту Путину за содействие в посреднической миссии ОАЭ по обмену военнопленными между Россией и Украиной, в рамках которой были освобождены более 4 тыс. человек, подтвердив готовность ОАЭ приложить дополнительные усилия в этом направлении", - отмечается в заявлении канцелярии президента ОАЭ, которое опубликовало информационное агентство WAM.