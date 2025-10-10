NZZ: Макрон исчерпал себя как политик, ему пора покинуть свой пост

Президент Франции Эмманюэль Макрон исчерпал себя как политический лидер, ему пора покинуть свой пост.

Как передает Report, об этом говорится в статье швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Издание называет самыми опасными тех политиков, "чей срок истек, но которые продолжают цепляться за власть". Таким оно видит Макрона, чья мания величия "больше не является эффективной с политической точки зрения". Президент все больше начинает походить на "отчаявшегося управляющего разваливающейся республики".

"Политический театр Макрона больше не ценится: только 17% французов по-прежнему доверяют ему, 73% хотят его отставки, - пишет издание. - Даже политические соратники, которые должны были бы его поддерживать, от него отстраняются. Экс-премьер Франции Эдуар Филипп требует мирного, достойного ухода в отставку. Другой бывший премьер и генсек основанной Макроном партии "Ренессанс" Габриэль Атталь заявляет СМИ, что больше не понимает президента".

В материале отмечается, что у Франции "огромный долг в размере 3,3 трлн евро", а "парламентаризм находится в кризисе". Газета напоминает, что нынешний президент приходил к власти с обещанием предотвратить рост популярности правой партии "Национальное объединение". "Однако при Макроне правый популизм только усилился, а об экономическом оздоровлении не может быть и речи", - считают в NZZ.

Убежденность французского лидера в том, что тот по-прежнему "может решить проблемы своей страны", говорит о его самонадеянности, отмечают авторы статьи. "При этом он сам способствует ее поляризации. Цепляясь за власть, он усиливает "Национальное объединение", - подчеркивается в статье.

"Макрон исчерпал себя, доверие к нему утрачено. Если цена за противодействие "Национальному объединению" - это неспособность государства действовать, то пора уходить", - резюмирует газета.