Нью-Йорк вновь возглавил рейтинг городов мира с самым большим числом миллионеров

Нью-Йорк (США), как и годом ранее, возглавил рейтинг городов мира с самым большим количеством проживающих в них миллионеров.

Нью-Йорк (США), как и годом ранее, возглавил рейтинг городов мира с самым большим количеством проживающих в них миллионеров.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют данные отчета "Богатейшие города мира 2023" от Henley & Partners и New World Wealth.

Китайские и американские города оказались в лидерах рейтинга. Единственный европейский город, который вошел в топ-10, это - Лондон.

Отмечается, что в Нью-Йорке на данный момент проживают 340 тыс. миллионеров. Токио (Япония), который возглавлял список 10 лет назад, занимает второе место с 290,3 тыс., а Сан-Франциско (США) - третье место с 285 тыс. человек. Четвертое место занял Лондон (Великобритания) с 258 тыс. состоятельных резидентов, а пятое - Сингапур, где проживают 240,1 тыс. миллионеров.

Если первая пятерка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым годом, то во второй пятерке произошли определенные ротации. Так, Лос-Анджелес (США) сохранил шестое место (205,4 тыс. миллионеров), а вот Чикаго и Хьюстон (оба в США) выпали из первой десятки. Зато в первую десятку вернулся Гонконг, заняв седьмое место (129,5 тыс. миллионеров). На восьмом и девятом местах, как и годом ранее, расположились китайские Пекин (128,2 тыс. богачей) и Шанхай (127,2 тыс. миллионеров).

Замкнул десятку Сидней (Австралия), который является новичком в списке (126,9 тыс. миллионеров).