NYT: Запад настаивает на поставках гумпомощи в Газу через порт Ашдод

Американские, британские и европейские чиновники оказывают давление на Израиль, требуя разрешить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа через порт Ашдод.

Американские, британские и европейские чиновники оказывают давление на Израиль, требуя разрешить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа через порт Ашдод.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в январе поднимал этот вопрос на переговорах с представителями израильских властей в Тель-Авиве. Согласно плану Запада, товары будут поставляться с Кипра в израильский порт Ашдод, а оттуда перевозиться на контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" и попадать в Газу. В конечном счете должна будет возникнуть "работающая альтернатива поставкам помощи через Египет", отвечающая требованиям Израиля с точки зрения проверочных процедур.

Небольшим шагом на пути к достижению договоренности стало согласие Израиля разрешить поставить муку для палестинского населения через Ашдод, отмечает The New York Times.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно заявлял, что пропускных способностей КПП "Керем-Шалом" и "Рафах" не хватает, чтобы удовлетворить нужды населения палестинского анклава и разрешить гуманитарную катастрофу.