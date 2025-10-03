NYT: Трамп объявил о начале вооруженного конфликта США с наркокартелями
- 03 октября, 2025
- 08:34
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна находится в состоянии вооруженного конфликта с наркокартелями.
Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT), ознакомившаяся с уведомлением американского лидера Конгрессу.
По данным газеты, новый статус кампании против наркокартелей должен стать юридическим обоснованием нанесенных ранее ударов по суднам в Карибском море.
Трамп заявил, что действия представителей картелей будут приравнены к вооруженному нападению на США, а контрабандисты к незаконным комбатантам.
