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NYT: Трамп и Харрис имеют почти одинаковый уровень поддержки избирателей

NYT: Трамп и Харрис имеют почти одинаковый уровень поддержки избирателей Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от демократов Камала Харрис пользуются почти одинаковым уровнем поддержки избирателей.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 20:31
NYT: Трамп и Харрис имеют почти одинаковый уровень поддержки избирателей

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от демократов Камала Харрис пользуются почти одинаковым уровнем поддержки избирателей.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса газеты The New York Times и исследовательского института Siena College, которые были обнародованы в преддверии дебатов 10 сентября.

Согласно исследованию, Трампа поддерживают 48% респондентов, в поддержку Харрис высказались 47% опрошенных.

При этом Харрис опережает Трампа в трех из семи колеблющихся штатов, которые, вероятно, определят исход президентской гонки в ноябре. Харрис имеет преимущество в Висконсине (49% к 47%), Мичигане (48% к 46%) и Пенсильвании (49% к 48%). Кандидаты заручились одинаковым уровнем поддержки в штатах Аризона, Джорджия, Невада и Северная Каролина.

Опрос проводился с 3 по 6 сентября среди 1 695 американцев, погрешность составляет 2,8 п.п.

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Версия на азербайджанском языке NYT: Tramp və Harrisin seçici dəstəyi demək olar ki, eyni səviyyədədir

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